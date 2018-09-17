Seydişehir'de 13 bin öğrenci ders başı yaptı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının başlamasıyla 13 bin öğrenci ders başı yaptı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Seydişehir Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Alüminyum İlkokulu okul bahçesinde devam eden törende Belediye Başkanı Mehmet Tutal, eğitim öğretime başlayan öğrencilere başarılar diledi. Başkan Tutal, Seydişehir'de 2018-2019 eğitim yılında ilçede toplam 13 bin öğrencinin, bin öğretmen, 55 okul, 6 özel eğitim kurumuyla ders başı yaptığını söyledi. Tutal, “Milli ve manevi değerlerimize bağlı, aynı zamanda çağdaş becerilere sahip, evrensel değerlere saygılı, dünya gerçeklerini yorumlayabilecek bilgi, birikimle yoğrulmuş nesiller yetiştirmek ülkemizin geleceği için büyük önem arz etmektedir. Çağdaş ve gelişmiş ülkeler arasında yerimizi almak için yüksek kaliteli eğitim öğretim hizmetleri vermek ve bunun gayreti içerisinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle 2018-2019 yılı eğitim öğretim yılını kutluyor, ders başı yapmış öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Alüminyum İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan programın son ermesi ile birlikte öğrenciler dersliklerine çıkarak eğitim öğretime başladı. Törene, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yahya Koca, Protokol üyeleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları ve STK temsilcileri katıldı.