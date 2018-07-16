Seydişehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Milli İrade Meydanına nöbet için gelen vatandaşlara program öncesi Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından Türk Bayrağı dağıtıldı. Akşam Namazı için Seyidharun Cami’nde buluşan protokol üyeleri ve Seydişehirli vatandaşlar mehteran eşliğinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanına yürüdü. Uludağ, Hürriyet, Atatürk ve Milli Egemenlik caddesi güzergahından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’na kadar yürüyen vatandaşlar burada nöbet yerlerini aldı. Programa Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, MHP İlçe Başkanı Abdullah Söğüt, İlçe Müftüsü Kemal Demirel, daire müdürleri, STK başkanları ve binlerce vatandaş katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Birilerinin bu milletin birlik ve beraberliğini görmesi gerektiğini kaydeden Başkan Tutal, “İki yıl önce darbe teşebbüsü denildi ama bu bir darbe teşebbüsü falan değildi, memlekete ihanet hareketi idi. Herkes güllük gülistanlık bir ortamda gülerken oynarken, böyle bir durum yaşandı. 15 Temmuz’da biz iki konuyla karşı karşıya kaldık. Bunlardan birisi ihanet hareketi, diğeri ise bu kahraman milletin ayağa kalkışı olan kıyam hareketi idi. İhanet hareketi tarih boyunca görülmüştü fakat bunu gibisi görülmemişti. Çünkü bu ihanet hareketi Allah’la aldatma şeklinde idi. Allah’ın ayetlerine, Hazreti Peygamberin sözlerine baktığımız zaman bize silah çekenler bizden değildir. Bizi aldatanlar asla bizden değildir buyurmuşlardır. Bu milleti aldatmışlardır. Bu millete o gece silah çekmişler, silah çekmeyle de kalmamışlar bu milletin temsilcilerinin bulunduğu, meclisinin bombalanması, güvenliği sağlaya genel kurmay, emniyet müdürlüğü ve özel harekatın, Cumhurbaşkanlığının bombalanmasıyla devam etmiştir. Böyle bir ihanet hareketi ile karşılaşılmıştır" dedi.

Başkan Tutal konuşmasını şöyle sürdürdü: “15 Temmuz’un bir diğer boyutu ise ihanet hareketinin yanında tarih boyunca bu milletin kimseye boyun eğmediği, kimseye kul olmadığı, hiç bir zorluğa eyvallah etmediği ve dik durduğunun kanıtıdır. Bu millet gerek içeriden, gerek dışarıdan ihanet hareketi ile karşılaşmıştır. 15 Temmuz İhanet hareketine karşı bir direniş hareketi oluşturmuştur. Son haçlı saldırısının püskürtülmesi gibi bu milleti kahraman evlatları tarafından hain girişim püskürtülmüştür. Adeta Çanakkale ruhu yeniden canlanmıştır ve tarihe 15 Temmuz ruhu olarak geçmiştir. 15 Temmuz’da ayrı düşünceden ve farklı duygulardan olan her türlü kardeşimiz mücadele etti. Yerine göre tankların önüne yattı, 5 dakikada tank kullanmayı öğrendi. Cumhurbaşkanımız canını hiçe saymasaydı, ölümü göze almasaydı ve ölümüne İstanbul’a inmemiş olsaydı ve o daveti yapmamış olsaydı belki insanımız bu cesareti gösteremeyecekti. Bu milletin gayreti ile başkomutanın cesareti ile Allah’ın lütfuyla bu tehlike bertaraf edilmiştir. İstiklal Marşımız için söyleriz ya Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın, o günleri yaşamayalım diye, Allah bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın inşallah."

"15 Temmuz Destanı iftihar duygusu günümüzdeki en son iftihar halkamızdır"

Kaymakam Aydın Erdoğan ise, “İki yıl önce aziz milletimizin yazdığı 15 Temmuz Destanı iftihar duygusu günümüzdeki en son iftihar halkamızdır. Yüzlerce yıl olduğu gibi aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi yaşanılan girişimi basireti, birlik ve beraberliği ve cesareti ile bu hain girişimi bertaraf etmiştir. 15 Temmuz gecesi milletimiz Çanakkale ve İstiklal Harbinde olduğu gibi bağımsızlığına, onuruna ve bağımsızlığına uzanan elleri kırarak bir kez daha iradesine sahip çıkmıştır. Kadını erkeği, genciyle, yaşlısıyla Türk Milleti o gece bütün farkındalıklarını bir tarafa bırakarak bir bütün halinde FETÖ’nün, işgal teşebbüsünü akamete uğratmıştır. Elindeki bayraktan ve göğsündeki imandan başka bir silahı olmadan, tanka, savaş uçağına kafa tutan, tek amacı şehadet olan bu millet Cumhurbaşkanımızın çağrısına uymuş ve hainlerin bütün planlarını alt üst etmiştir. 15 Temmuz alelade bir darbe kalkışması değildir. Her ayrıntısı hesaplanmış, küresel sahipleri ve yerel hainleri olan bir teşebbüsüdür. Bu hain darbe girişimine karşı çıkan evlatlarımız sadece bizim için şehit olmamışlardır. Aynı zamanda dünya mazlumlarının son kalesini savunmak için şehit olmuşlardır. Yüzyıllardır İslam’ın sancaktarlığını yapan milletimiz o hesaplanmış geceyi bir hesaplaşma gecesine çevirmiş yıllardır, kardeş kavgaları ve terörle adeta nefes aldırılmayan demokrasimize sahip çıkılmıştır. Bu aziz milletin bayrağı şanlı, vatan toprağı ise kutsaldır" şeklinde konuştu.

Program daha sonra Seyitharun İlahi Gurubunun ilahileri ve Morton gurubunun seslendirdiği ezgiler ve şiirlerin okunması ile devam etti. Alandaki vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitabından sonra demokrasi nöbetine devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü programında Seydişehir Belediyesi tarafında alanda bulunan vatandaşlara kandil simidi, çay, poğaça ikram edildi.