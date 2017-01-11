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11 Ocak 2017 13:26

Seydişehir’de açık öğretim sınavına 610 kişi girecek

Seydişehir’de açık öğretim sınavına 610 kişi girecek

11 Ocak 2017 13:26

Konya’nın Seydişehir ilçesinde hafta gerçekleştirilecek olan açık öğretim sınavına 610 kişinin gireceği belirtildi.
Seydişehir’de bu yıl açık öğretim sınavlarının ilk defa yapıldığını ileriki dönemlerde sınava girecek öğrencilerin sayısında artış olabileceğini kaydeden Başkan Tutal, "Seydişehir’de açık öğretim sınavlarına girecek olan öğrencilerimizin sınav için başka yerlere gitmeyecek olmaları bizi memnun etti" dedi.
14-15 Ocak tarihinde Seydişehir’de yapılacak olan açık öğretim sınavlarında 506 personelin görev yapacağını belirten Başkan Tutal, “Seydişehir’in sınav merkezi yapılması, memleketimiz adına sevindirici. Öğrencilerimiz sınava girebilmek için hem stres yaşıyorlardı hem de maddi bir külfet yaşıyordu" dedi.
Hafta sonu Ahmet Cengiz Mühendislik, Meslek Yüksek Fakültesi, İmam Hatip Anadolu Lisesi ve Enis Şanlıoğlu Lisesi’nde sınavların sabah oturumlarının saat 09.30, öğlen oturumlarının ise saat 14.00’de yapılacağını ifade eden Başkan Tutal, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.



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