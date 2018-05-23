Seydişehir’de asfalt çalışmaları başladı

Askerlik Şubesi önünden başlayan ve Alaylar 1 Mahallesini kapsayan 5 kilometrelik yolun eski asfaltı kazınarak sıcak asfalt serimine hazırlandı. Belirli bir bölümü ilk etapta tamamlanacak olan Alaylar 1 Mahallesinin bazı bölümleri Medaş’ın yapacağı elektrik hatlarının yer altına alınması çalışması ardından devam edecek.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, asfalt çalışmaları, kaldırım çalışmaları ve peyzaj çalışmalarının ara sokaklarda devam edeceğini kaydetti. Asfalt sezonuna hızlı başladıklarını kaydeden Başkan Tutal, "Alaylar 1 Mahallemiz, Seyidharun Mahallemizden sonra Seydişehir’in en eski merkezi mahallelerinden birisi. Alt yapısı tam olan mahallemizde, yeni yapılaşmalar nedeni ile sıkıntılar oluştu. Geçtiğimiz yılın son aylarında su hatlarımızı KOSKİ Genel Müdürlüğümüzle birlikte yeniledik. Alt yapı sıkıntısı olmayan bölgelerimizde kaldırım ve asfalt çalışmalarımızı başlattık. Medaş enerji nakil hatlarını yer altına aldıktan sonra asfaltlama ve kaldırım çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Seydişehir’in birçok bölgesinde asfaltsız yer bırakmamak için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Başkan Tutal, "Her şey daha güzel bir Seydişehir için gayret ediyoruz. Bu hizmetlerimizi yaparken çevreye verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz.En kısa süre içerisinde mahallemizin ihtiyaçlarını karşılamış olacağız" şeklinde konuştu.