Seydişehir'de atık pil toplama kampanyası

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından ilçedeki tüm okullarda atık pil toplama kampanyası başlatıldı.

Seydişehir Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından ortak yürütülen ‘Atık Pil Toplama Kampanası'nda hedef zehirli ve zararlı pil atıklarının vereceği zararı önlemek ve özellikle geri dönüşüm açısında farkındalık oluşturmak amacıyla atık pil toplama çalışması yeniden başlatıldı. 1 Ekim 2018 tarihinde başlayan atık pil toplama kampanyası 30 Mayıs 2019 tarihinde son bulacak.

Öğrencilere çevre bilinci ve insan sağlığı konusunda duyarlılık oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Çevrenin ve doğal kaynakların korunması ve toplumsal bilincin artırılması amacı ile ilçemizdeki tüm okullara kutular yerleştirerek atık pilleri topluyoruz. Kullandığımız pillerin gelişigüzel çöplere atılması, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi çevre açısından büyük tehlikeler meydana getirir. Metaller, toprağa ve oradan da yeraltı sularına karışabilir. Bunun sonucunda toprak kullanılmaz hale gelir ve metallerin sebep olduğu su kirliliği yaşanır. Pillerin içindeki maddeler kimi zaman ölümcül tehlikelere de yol açabilir. Temiz ve sağlıklı bir çevre için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yürüttüğümüz kampanyalar kapsamında hem çocuklarımıza çevre bilinci aşılıyor hem de çevremizin temiz ve sağlıklı olmasını sağlıyoruz. Bu bağlamda en çok pil toplayan okul ve öğrencilerimizi de ödüllendirerek projeye motive olmalarını sağlıyoruz. Bunun en güzel örneğini Yaylacık İlkokulumuzda yaşadık. Öğrencilerimiz 300 kilogram atık pil toplayarak birinci oldular. Bizde ödüllerini kendilerine teslim ettik” dedi.

Kampanyada en fazla atık pil toplayan okula ödül verileceğini kaydeden Başkan Tutal, “En fazla atık pil toplanmasının dikkate alınmasında amaç, öğrencileri rekabete teşvik ederek, evlerinde ve çevrelerinde bulunan pilleri toplayıp ailelerini de çevrelerini de bilinçlendirmektir. Her kesimin, bu projeye destek olmasını bekliyoruz. Projede tüm okul idarecilerimizi, öğrencilerimizi ve ailelerini projeye destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Tutal, ihtiyaç halinde Seydişehir Belediyesine başvuruda bulunan okullara atık pil toplama kutusu verilebileceğini sözlerine ekledi.