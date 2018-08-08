Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 13:30

Seydişehir’de aydınlatma çalışmaları başlatıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde son dönemde yaşanan kazalarla gündeme gelen Yeni Oto Sanayi Kavşağı-Marangozlar Sanayi Kavşağı arasında kalan 6 kilometrelik karayolunda aydınlatma çalışmaları başlatıldı.

Seydişehir’de aydınlatma çalışmaları başlatıldı

08 Ağustos 2018 13:30


Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın kazaların önlenmesi için vatandaşlarında istediği aydınlatma talebi görüşmeleri sonuç verdi. Seydişehir Belediyesi, Karayolları ve MEDAŞ arasında yapılan protokol gereği yolun ortasında bulunan beton su toplama kanallarının tekrar yapılması, peyzaj düzenlemeleri Seydişehir Belediyesi tarafından yapılacak. Başkan Tutal, Konya Seydişehir karayolu, Çavuş, Gevrekli , Bostandere mahallesi girişlerinde bulunan kavşaklarında aydınlatılarak kazaların daha önlenmesi konusunda çalışmaların yapılacağını kaydetti. Aydınlatma ve düzenleme ile kazaların önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Tutal, "Yeni Oto Sanayi ve Marangozlar Sanayi arasında bulunan yol güzergahında yaşanan kazalar nedeniyle aydınlatma yapılması yönünde sürekli talepleri oluyordu. Durumu karayolları ve MEDAŞ ile görüştük. Bir protokol imzaladık. Su kanalları, orta refüjler ve Gevrekli, Bostandere, Çavuş mahallelerimizin girişlerinde bulunan kavşaklarda peyzaj düzenleme çalışmaları belediyemiz tarafından yapılacak" dedi.


Vatandaşların can ve mal güvenliğinin önemli olduğunu kaydeden Tutal, "Yaşanan kazalar ve olumsuzlar nedeni ile birçok sıkıntı yaşanmıştı. Vatandaşlarımızın talebi ve yaptığımı girişimler sonuç verdi. Bu konuda emeği geçen karayolları müdürlüğümüze, MEDAŞ’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç