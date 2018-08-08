Seydişehir’de aydınlatma çalışmaları başlatıldı

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın kazaların önlenmesi için vatandaşlarında istediği aydınlatma talebi görüşmeleri sonuç verdi. Seydişehir Belediyesi, Karayolları ve MEDAŞ arasında yapılan protokol gereği yolun ortasında bulunan beton su toplama kanallarının tekrar yapılması, peyzaj düzenlemeleri Seydişehir Belediyesi tarafından yapılacak. Başkan Tutal, Konya Seydişehir karayolu, Çavuş, Gevrekli , Bostandere mahallesi girişlerinde bulunan kavşaklarında aydınlatılarak kazaların daha önlenmesi konusunda çalışmaların yapılacağını kaydetti. Aydınlatma ve düzenleme ile kazaların önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Tutal, "Yeni Oto Sanayi ve Marangozlar Sanayi arasında bulunan yol güzergahında yaşanan kazalar nedeniyle aydınlatma yapılması yönünde sürekli talepleri oluyordu. Durumu karayolları ve MEDAŞ ile görüştük. Bir protokol imzaladık. Su kanalları, orta refüjler ve Gevrekli, Bostandere, Çavuş mahallelerimizin girişlerinde bulunan kavşaklarda peyzaj düzenleme çalışmaları belediyemiz tarafından yapılacak" dedi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin önemli olduğunu kaydeden Tutal, "Yaşanan kazalar ve olumsuzlar nedeni ile birçok sıkıntı yaşanmıştı. Vatandaşlarımızın talebi ve yaptığımı girişimler sonuç verdi. Bu konuda emeği geçen karayolları müdürlüğümüze, MEDAŞ’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.