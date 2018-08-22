Seydişehir’de bayramlaşma programı

Kaymakamlık bahçesindeki programda, konuşan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, herkesin birlik ve beraberlik ve kardeşlik içerisinde bir bayram geçirmesi dileğinde bulunarak, “Bayramlar kardeşlik duyguların yaşandığı günlerdir. Bayramlar dargınlıkların unutulduğu incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Bu duygularla ben tüm hemşehrilerimin Ramazan bayramını kutluyorum" dedi

Daha nice bayramlarda bir arada olmaktan duyacağı memnuniyeti dile getiren Kaymakam Aydın Erdoğan ise, bayramlar halkın birlik ve dayanışmasını sosyal barış ve kardeşliğin geliştirilmesini sağlayan en önemli günler olduğunu söyledi.

Siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, kamu kurum müdürleri katıldı. Protokol üyelerinin bayramlaşma programı daha sonra Akyol Mezarlığında bulunan Şehitlik ve Seydişehir Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyareti ile sona erdi.