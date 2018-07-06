Seydişehir’de bin 609 çocuk sabah namazında buluşuyor

1 Temmuz -31 Ağustos tarihleri arasında başlayan ve 40 günlük süre içerisinde camide sabah namazı kılacak çocuklara bisiklet hediye edilecek. Seydişehir ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından başlatılan proje kapsamında merkezde Bin 208, kırsal mahallelerde 401 çocuğun sabah namazına camiye geldiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Konya ve ilçelerinde başlatılan proje ile camilerimiz cıvıl cıvıl. Çocuklar ebeveynleriyle sabah namazına gelerek saf tutuyorlar. Güle Oynaya Camiye Gel projesi kapsamında merkez mahallelerimiz de Bin 208, kırsal mahallelerimizde 401 olmak üzere toplam Bin 609 çocuğumuz kayıt yaptırdı" dedi.

Başlatılan proje ile çocukların cami sevgisini kazanacağını kaydeden Başkan Tutal; çocuklarımız camileri dolduruyor, büyüklerle birlikte saf tutuyor. Bu projeyi hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’na, İlçe Müftümüz Kemal Demirel’e, bu konuda hassasiyet gösterip evlatlarımızla ilgilenen imam kardeşlerimize, çocuklarımızın ailelerine çok teşekkür ediyorum "şeklinde konuştu.

Başkan Tutal, Alüminyum Caminde birim müdürleri ile birlikte eda ettiği sabah namazı sonrasında cami cemaati ve "Güle Oynaya Camiye Gel" projesine katılan çocuklara simit, poğaça ve çay ikramında bulunarak kahvaltı yaptı.