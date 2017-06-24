Seydişehir’de cadde ve sokaklar yıkandı

İlçede iki farklı noktada temizlik çalışmasına başlayan ekipler, tazyikli su ile çarşı merkezinde bulunan tüm cadde ve sokakları yıkayarak yollarda biriken kum, çamur ve benzeri atıkları temizledi. Gecenin geç saatlerine kadar yapılan çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir’i tertemiz bir Ramazan Bayramına hazırladıklarını belirterek, “Mübarek Ramazan ayının sonuna ulaşmış bulunuyoruz. Manevi arınmanın, manevi temizliğin zirvede olduğu her Ramazan Bayramı arefesinde yaptığımız gibi Seydişehir’in caddelerini yıkama, temizleme çalışmalarımızı teravih namazından sonra başlattık. Şehrimizi ekibimizle beraber tertemiz bir Ramazan Bayramına hazırlamak istiyoruz. Ben ekibimize teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramının ilçemize, ilimize, ülkemize ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Yıkama çalışmalarını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ise, çalışan personellere teşekkür etti.