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24 Haziran 2017 10:08

Seydişehir’de cadde ve sokaklar yıkandı

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri ve Makina Parkı Amirliği ekipleri tarafından ana cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı.

Seydişehir’de cadde ve sokaklar yıkandı

24 Haziran 2017 10:08


İlçede iki farklı noktada temizlik çalışmasına başlayan ekipler, tazyikli su ile çarşı merkezinde bulunan tüm cadde ve sokakları yıkayarak yollarda biriken kum, çamur ve benzeri atıkları temizledi. Gecenin geç saatlerine kadar yapılan çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir’i tertemiz bir Ramazan Bayramına hazırladıklarını belirterek, “Mübarek Ramazan ayının sonuna ulaşmış bulunuyoruz. Manevi arınmanın, manevi temizliğin zirvede olduğu her Ramazan Bayramı arefesinde yaptığımız gibi Seydişehir’in caddelerini yıkama, temizleme çalışmalarımızı teravih namazından sonra başlattık. Şehrimizi ekibimizle beraber tertemiz bir Ramazan Bayramına hazırlamak istiyoruz. Ben ekibimize teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramının ilçemize, ilimize, ülkemize ve İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.


Yıkama çalışmalarını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ise, çalışan personellere teşekkür etti.




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