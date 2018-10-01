Seydişehir'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir program düzenledi.

Seydişehir Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilciliğinin işbirliğiyle Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir düğün salonunda düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İslam toplumundan namazın ve camilerin önemine değinen İlçe Müftüsü Adem Bebek, “Şüphesiz ki Allah'ın mescitleri bu coğrafyanın kalbi mesafesindedir. Allah'a ve ahiret gününe inananlar namaza çok önem verirler. Namazı ise cemaatle camilerde kılarak namazı ayağa kaldırırlar. Camiler Müslümanları dağıtmaz, toplar, biriktirir, kaynaştırır. Gönülleri birleştirir kalpler birbirine kaynaşır, insanların muhabbeti camilerde ziyadeleşir. İslam toplumunun teşkilatlanmasında birinci kurum camidir. Nereye gidilirse gidilsin, nere fethedilirse fethedilsin orada yapılan ilk şey camidir. Caminin anlamı toplamaktır” dedi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, “Rabbim hem inşa eden hem de gerçek anlamda imar eden müminlerden eylesin bizleri. Gerçek amacına uygun olan mescitler imar etmeyi ve aynı zamanda kullanmayı nasip etsin. Allah insanı yaratırken iman etmeyi ve kendisine itaat etmeyi hava ve su gibi ihtiyaç olarak koymuş. Yani hayatın her bölümünde siz varsınız. Allah iyiliği emreden ve kötülükten alıkoyan bir topluluk aranızda olsun diyerek sizleri göstermiş. Sorumluluk ve göreviniz ağır ama dünyanın en güzel görevi. Rabbim layıkıyla bu görevi sizlere yapmayı nasip etsin. Biz gerek müftülük arsa tahsisi, Kur'an kursları ve camilerine arsa tahsisleri noktasında diyanetten gelen istekleri yerine getirmeye çalıştık. Ben hepinizin Camiler ve Din Görevliler haftasını kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ayrıca Yunus Emre Kız Yatılı Kuran Kursu öğrencilerinden Hatice Kübra Çenesiz'e Hafızlık Belgesi Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve İlçe Müftüsü Adem Bebek tarafından verildi. Program sonunda Başkan Tutal, tarafından katılanlara yemek ikramında bulunularak hediyeler verildi.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Müftüsü Adem Bebek, Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile din görevlileri katıldı.