Seydişehir’de canlı hayvan pazarı dualarla açıldı

Seydişehir Belediyesine ait Canlı Hayvan Pazarı’nın açılışı İlçe Müftüsü Adem Bebek’in duasıyla açıldı. Başkan Mehmet Tutal, meclis üyeleri ile birlikte pazara gelen vatandaşları ziyaret etti.

Kurbanın Allah’ın kuluna yaklaşması olduğu gibi kulun kula yaklaşması anlamını da taşıdığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Müslüman’ın Müslüman ile kardeş olması noktasında önemlidir. Balığın suyun kıymetini bilmediği gibi değerini anlayamadığımız o kadar güzel hasletlerimiz vardır. Bunlardan biriside Kurban Bayramı’dır. Beraberce bayram yaptığımız, beraberce maddi ve manevi kaynaklarımız paylaştığımız anlardan birisidir. Bu duygu ve düşüncelerle satıcılarımıza helalinden bol kazançlar diliyor, alıcı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizin bayramını kutluyor hayırlı günler diliyorum” dedi.

Kaymakam Aydın Erdoğan ise, üreticilere bol kazançlar dileyerek, kurban kesecek vatandaşların da bayramını kutladı.

Vatandaşlar, Seydişehir Belediyesi ekiplerinin hayvan pazarının temizliğine ve düzenine önem gösterdiğini ve birçok konuda destek olduklarını belirterek teşekkür etti. Bayram da kesimhanenin aktif olarak çalışacağını ve baskül, vinç, et için temiz poşet gibi ihtiyaçların da karşılanacağı belirtildi.

Açılışa, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, İlçe Müftüsü Adem Bebek, belediye meclis üyeleriyle, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu başkanları, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.