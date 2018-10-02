Seydişehir'de çevreyolu aydınlatma çalışmaları başladı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Çavuş Bostandere, Karabulak Kavşağı girişleri ile Yeni Oto Sanayi ve Marangozlar Sanayi Kavşağı arasında kalan karayolunda aydınlatma çalışmaları başladı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın MEDAŞ ve TEDAŞ Genel Müdürleri ile yaptığı kazaların önlenmesi ve Çevreyolu aydınlatma talebi görüşmeleri sonuç verdi. Aydınlatma çalışmalarının 1 aylık gibi kısa bir sürede sonuçlanacağını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya Seydişehir Karayolu, Çavuş, Gevrekli, Bostandere Mahallesi girişlerinde bulunan kavşaklarında aydınlatılarak kazaların önlenmesi konusunda çalışmaların yapılacağını söyledi.

MEDAŞ VE TEDAŞ Genel Müdürleri ile yaptığı girişimler sonucu ışıklandırma çalışmalarının başladığını belirten Başkan Tutal, Çavuş, Gevrekli ve Bostandere Mahallerimizin girişleri, Yeni Oto Sanayi ve Marangozlar Sanayi arasında bulunan yol güzergahında yaşanan kazalar nedeniyle aydınlatma yapılması yönünde sürekli talepler oluyordu. Durumu MEDAŞ ve TEDAŞ Genel Müdürlerimiz ve Karayolları ile görüştük. Görüşmelerimiz sonucu yatırım programına alınan kavşaklarımız ile Yeni Oto Sanayi ve Marangozlar Sanayi güzergahın ihalesi yapıldı. 1 milyon 550 lira bedelle, yapımına başlanılan güzergahlarımızda su kanalları, orta refüjler ve Gevrekli, Bostandere, Çavuş mahallelerimizin girişlerinde bulunan kavşaklarda peyzaj düzenleme çalışmaları belediyemiz tarafından yapılacak" dedi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin önemli olduğunu kaydeden Tutal, "Yaşanan kazalar ve olumsuzluklar nedeni ile birçok sıkıntı yaşanmıştı. Vatandaşlarımızın talebi ve yaptığımız girişimler sonuç verdi. Bu konuda emeği geçen Karayolları Müdürlüğümüze, MEDAŞ ve TEDAŞ Genel Müdürlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Tutal, ayrıca Alaylar 1 Mahallesinde Seydişehir Belediyesi tarafından yapılan asfaltlama çalışmalarının tamamlanarak aydınlatma çalışmalarının yapıldığı kaydetti.