Seydişehir'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerinin pis kokmaması için çalışma başlattı.

Temizlik işleri ekipleri yaptığı çalışmayla çöp konteynerlerini dezenfekte ederek, koku giderici solüsyonla temizliyor. Merkez mahallelerde konteynerlerin kokmaması için gerekli önlemlerin alındığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Vatandaşlarımızdan gelen konteyner şikayetlerini dikkate alarak bu konuda çalışma yapmaları için Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüze talimat verdik. Yapılan çalışmalar sonucunda şehrimizde bulunan çöp konteynerleri önce dezenfekte ediliyor daha sonra koku giderici sıkılarak konteynerlerin kokması önleniyor. Bu çalışmamız sayesinde ilçemizi konteynerde oluşacak kokulardan ve sineklerden kurtarmış olacağız” dedi

Temiz bir çevre için mücadele ettiklerini belirten Başkan Tutal, merkezde bulunan 3 bin 700 çöp konteynerinin dezenfekte edilerek koku giderici çalışmasının yapılmaya başlandığını kaydetti.