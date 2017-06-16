Seydişehir’de damlama sulama hattı yenileme ve çimlendirme çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabulak Kavşağından başlayan ve Tapu kavşağında sona erecek olan iki buçuk kilometrelik damlama sulama ve çimlendirme çalışmaları devam ediyor. Daha önce park ve yeşil alanlarda damlama sulama sistemi kurma çalışması yapan ekipler, ana caddelerde bulunan kaldırımlardaki bozulan çimleri de kaldırarak yeniden çimlendirme çalışması yapıyor.

Şehrin görselliği yanında sulama sisteminin de önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Göreve geldiğimiz günden itibaren park ve bahçe düzenleme konusunda bir çok yol kat ettik. Merkezde 30, kırsal mahallelerimizde 39 parkımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Park, yeşil alan ve çimlendirme çalışmalarımızı yaparken damlama sulama sitemini ön plana aldık. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin Karabulak Kavşağı ile Tapu Kavşağı arasında başlatmış olduğu iki buçuk kilometrelik damlama sulama ve yeniden çimlendirme çalışmamız devam ediyor. Bu çalışmalarımızla zaman, personel, enerji ve en önemlisi de milli servetimiz olan su israfının önüne geçmiş olacağız. Gerek park ve yeşil alanlarımız, gerekse yol kenarlarındaki ağaçlarımız için damla sulama sistemine geçtik. Bu sistem sayesinde önemli ölçüde su ve enerji tasarrufu sağlamış olacağız" dedi.