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26 Haziran 2018 15:49

Seydişehir’de doğaya keklik salındı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliği ile doğaya keklik salındı.

Seydişehir’de doğaya keklik salındı

26 Haziran 2018 15:49


Seydişehir Kuğulu Tabiat Parkında doğa dostu olan kekliklerin salım programını gerçekleştirdiklerini kaydeden Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, “Kınalı keklikleri doğayla buluşturuyoruz. Keklikler eko sistem için çok önemli olan canlılarımız. Doğada ne kadar zararlı böcek varsa onları toparlıyor ve insanlığa hizmet ediyor" dedi. Özellikle vatandaşlara ve avcılara bir hatırlatmada bulunan Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Tüfekci, “Lütfen doğaya bıraktığımız kekliklerimize sahip çıkalım. Keklikleri özel beslemek isteyen vatandaşlarımız var. Doğadan alıp kendi mekanlarına götürenler var. Bunlar doğru şeyler değil, bu tür davranışlarda yasak. Bunun cezası var. Bütün vatandaşlarımıza, keklik sevenlerimize diyoruz ki ’kekliklerimizin yeri doğadır, tabiattır’ Bu güzel kekliklerimizin doğada sayısı ne kadar artarsa, bizlerde o kadar fayda görürüz. Bu güzel çalışmaya vesile olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkililerimize, Doğal Hayatı Koruma Bölge Müdürlüğümüze, Orman Bölge Müdürümüze, Belediye Başkanlarımıza, İlçe Başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Keklik salımı programına, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, AK Parti Seydişehir, Yalıhüyük ve Ahırlı İlçe Başkanları, Konya Orman Bölge Müdürü Muhammed Çolak, Doğa Koruma Milli Parklar Konya Bölge Müdürü Tuğrul Şahin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, Seydişehir Orman İşletme Şefi Halil Kabakçı, Orman İşletme Şefliği personeli katıldı.




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