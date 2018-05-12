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12 Mayıs 2018 17:18

Seydişehir’de engelleri kaldıralım yürüyüşü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde engelliler haftası dolayısıyla, engelleri kaldıralım yürüyüşü düzenlendi.

Seydişehir’de engelleri kaldıralım yürüyüşü

12 Mayıs 2018 17:18


Bando eşliğinde Hükümet Meydanında başlayıp Seydişehir Belediye binası önünde biten yürüyüş sonrası program Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin gösterileri ile devam etti.


Milli İrade Meydanındaki programın açılış konuşmasını yapan Ümit Çocukları Derneği Başkanı Münevver Yalçınkaya, 16 yıl önce bir ışık yaktıklarını söyleyerek, “16 yıldır gece gündüz demeden gerek şehir merkezinde gerek dış mahallelerde, tüm engellilere yardım elimizi uzatıyoruz. Artık Seydişehir, engellilere duyarlılıkta Türkiye’ye örnek oluyor. Bu çalışmalarımızda gerek Kaymakamımızın, gerek Belediye Başkanımızın bizlere yardımı, STK örgütleri ve engelli okulları ile birlikte hareket etmemiz de engellilere üst düzey hizmet vermemizi sağlıyor” dedi.


"Herkesin potansiyel bir engelli olduğunu düşünerek onlara sahip çıkılması gerekir" diye konuşmasına başlayan Kaymakam Aydın Erdoğan, “Özellikle ilçemizde engellilere hizmette Sivil Toplum Kuruluşu ayağını oluşturan Ümit Çocukları Derneği, çok ciddi faaliyetler yapmaktadır. Onları tebrik ediyor ve kutluyorum” dedi.


Konuşmalardan sonra Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin gösterileri programa katılanların beğenisini kazandı.


Halkın ilgi gösterdiği yürüyüş ve gösterilere Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Siyasi Parti İlçe Başkanları, STK Örgüt Temsilcileri katıldı.




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