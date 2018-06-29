Seydişehir’de erkek Kur’an kursu binasının temeli atıldı

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından, Abdurrahman Narin’in, bağışladığı tarlalarının takas işlemlerinin tamamlanmasının ardından 97 kişi kapasiteli erkek yatılı Kur’an kursu binasının temel atma töreni yapıldı.

İlçe Müftüsü Kemal Demirel, hayata geçirilen ve temeli atılan erkek yatılı Kur’an kursu binası yapılmasında hafriyat kazımı ve alımından beton atımına kadar her konuda kendilerine destek veren Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a, ilçe kaymakamına ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

Seydişehir’de çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Hükümetimiz de büyük yatırımlar yapıyor. Ama sadece maddi kalkınma yetmiyor. Manevi kalkınma da çok önemli. Açıkçası manevi kalkınma olmadan maddi kalkınma kör ve topal olur. Bu anlamda belediye olarak eğitim gönüllülerimiz olan siz değerli hocalarımıza hizmette açık çek veriyoruz. Kuran eğitimi ve ahlak eğitimi açısından ne yapılması gerekiyorsa buna makam aracımda dahil olmak üzere emrinizdeyiz. Çünkü şehri imar ederken nesli ihya etmeyi unutursak, ihmal ettiğimiz gençliğimiz, neslimiz şehri tahrip eder. Eğitimci bir kardeşiniz olarak bu mesele bizim için en önemli meselelerin başında gelmektedir” şeklinde konuştu.

İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan ise, “Toplumda güzel gelişmelerin yanı sıra yozlaşma da oluyor. Bu yozlaşmanın panzehri bu tür manevi yapıların çoğalmasıdır. Seydişehir’de özellikle toplumun manevi yönünü artıracak çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bugün de böyle güzel bir çalışma yapacak olan Kuran Kursu’nun temelini atıyoruz. Bu konuda bağışları ile bizlere örnek olan merhum Abdurrahman Narin’e Allah’tan rahmet dilerken, bu tür binaların yapılmasında emeği geçen Belediye Başkanımıza, Kuran Kursu Yaptırma Derneği Başkanı Hocamız Faruk Bekar’a ve diğer emeği geçenlere ilçemiz adına teşekkür ederim” dedi.

Konya İl Müftü Yardımcısı Yusuf Arıkan ise Seydişehir’de güzel çalışmalara imza atıldığını kaydederek, insana yatırım, gençliğe, geleceğimize ve ekonomiye yatırım olduğunu kaydetti.

Törene, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Hüseyin Arıkan, Konya İl Müftü Yardımcısı Yusuf Arıkan, İlçe Müftüsü Kemal Demirel, Beyşehir ve Akşehir, Tuzlukçu, Ahırlı İlçe Müftüleri, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, MHP İlçe Başkanı Abdullah Söğüt ve vatandaşlar katıldı.