Seydişehir’de Geleneksel Ketenli Şenliği yapıldı

Yayla Şenlikleri Havutbaşı alanında yapıldı.

Geleneksel hale gelen bu yıl 16’ncısı düzenlenen Ketenli Yayla Şenliklerine Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve davetliler katıldı. "Bir programa başlamak güzeldir, devam edebilmek önemlidir" diyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal,”Ketenli Şenliğinin 16’ncısının düzenlenmesi bu şenliklerin takdire şayan yönüdür. İnsanlar artık köylerini, kasabalarını bırakıp şehre taşındılar. İnsanların doğduğu yerleri görmeleri ve annelerinin, babalarının, dedelerinin mezarlarını ziyaret etmeleri ve en önemlisi sıla-ı rahim yapmaları çok önemli" ifadelerini kullandı.

Özellikle kırsal mahallelerden Ketenli, Mesudiye, Yaylacık gibi göç veren kırsal mahallelerde beldelerde bu tür şenliklerin önemli olduğunu kaydeden Başkan Tutal, ”Kardeşlik, birlik ve beraberlik duyguları bu mahallelerimizde daha güzel. Örfümüz, geleneklerimiz, inanç değerlerine saygılarımız gerçekten takdir edilmesi gereken bir duygu. Milli birliğin, beraberliğin, kaynaşmanın daha çok olması gerektiği bu günlerde , insan bunun kıymetini daha da iyi anlıyor. Artık Büyükşehir Yasasından sonra kırsal mahallelerimiz de bizim artık merkez mahallelerimiz haline geldi. Merkez mahallelerimizde nasıl çalışma yapıyorsak, kırsalda bize dahil olan mahallelerimizde de aynı çalışmaları yapmak için gayret ediyoruz. Kırsaldan belediye başkanı olmuş bir kardeşiniz olarak buraları öncelikli düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki zaman dilimi içerisinde merkezde olan çalışmaların tamamını buralarda oluşturacağız. Parkları ve sentetik çim sahaları, kilitli taşlarıyla ve diğer çalışmaları ile aynı oluyor. Buraların da merkezden bir farkı kalmayacak“ şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Başkan Tutal, yayla şenliğine katılan vatandaşlara ve çocuklara hediyeler dağıttı.