Seydişehir'de hayvan barınağı hizmette

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından Eski Demirciler Sanayi arkasında bulunan alanda yapılan hayvan barınağı faaliyete geçti.

Eski Taş Ocağı bölgesinde 500 metrekarelik alanda hayata geçirilen barınağın gerekli tefrişatı Seydişehir Belediyesi tarafından karşılanarak, barınak hayvansever Ayla Sayar'a teslim edildi. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde barınağa giderek açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Tüm canlılar, sevgiye ve merhamete muhtaçtır. İnsan eşrefi mahluktur ama diğer canlılara baktığımız zaman hepsi insanoğluna hizmet etmektedir" dedi. “Hayvanların evcilleştirilmesi, ıslah edilmesi noktasında insanlarla hayvanlar bugüne kadar hep iç içe yaşamışlardır” diyen Başkan Tutal, “Ancak belediye olarak bazı zorluklar yaşıyoruz. Bazı vatandaşlarımız başıboş köpekleri alın derken, diğerleri neden alındı diye tepki gösteriyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren sokak hayvanlarının korunması, bakımı ve ıslahı gibi konularda ilkleri yaptık. Küpeleme çalışmaları, mahalle aralarına bırakılan ekmek sepetlerimiz su ve mama kaplarımızı ana caddelerimize bıraktık. Büyükşehir Yasası gereği modern barınakları büyükşehirlerimiz üstlenmekte. Biz de Büyükşehir Belediyemizin modern barınak yapması konusunda arsa tahsisinde bulunduk. Ancak mahalle aralarındaki sıkıntılar devam ettiği için çok modern olmasa da bir barınak oluşturduk. Şu anda ilçe merkezindeki köpeklerimizi buraya topluyoruz. Belli bir sayıya ulaşınca gerekli sağlık işlemlerini yapıyoruz. Kendi imkanları ile hayvanların bakımını üstlenen Ayla hanıma biz teşekkür ediyoruz. Bizlere bu konuda yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Hayvansever Ayla Sayar da, bu imkanı sağladığı için Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a teşekkür ederek, “Hayvanlarımıza sahip çıkalım onlar bizim canlarımız” şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hayvansever Ayla Sayar'a örnek davranışından dolayı plaket takdim etti. Başıboş köpeklerin bakım ve beslenmeleri hayvansever Ayla Sayar tarafından karşılanacak olan barınakta şu an 40 köpek bulunuyor.