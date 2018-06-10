Seydişehir’de ’Heidi’ miniklerle buluştu

15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen etkinlikte çocukların severek izlediği ’Heidi Masalları Müzikali’ şarkıları ve sahne etkinlikleriyle çocukları eğlendirdi. Palyaçolar eşliğinde başlayan Ramazan etkinliklerinde çocuklar yarışmalar, oyunlar ve çeşitli gösterilerle eğlenerek Ramazan gecelerini doyasıya yaşadı.

Müzikal öncesi alana gelen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında stant açarak satış yapan esnafları gezerek hayırlı kazançlar diledi, vatandaşlarla sohbet etti. Sayılı günlerin çok hızlı geçtiğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Mübarek Ramazan ayının, rahmet ayının son günlerine geldik. Kadir Gecemizi beraber idrak edeceğiz. Sizlerin rahat edebilmesi, mutlu olabilmesi amacıyla farklı programları başlattık. Çocukların mutlu olması, annelerin mutlu olması, onların mutlu olması da babaların mutlu olmasını gerektirir. Çocukların mutlu olması, onların yüzünün gülmesi yani ailenin yüzünün gülmesidir. Çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmemiz, yetiştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın eğitilebilmesi, milli manevi değerler konusunda yetiştirilebilmesi adına yani sosyal belediyecilik noktasında çalışmalar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz” dedi.

Yaz okulları, yaz kampları gibi sportif aktiviteleri de çocuklar için uyguladıklarını kaydeden Başkan Tutal, “Güzel bir ilçede yaşıyoruz. İlçemizin daha yaşanılabilir bir noktaya gelmesi için çevre düzenlemeleri ile çağın gerektirdiği modern bir şehir görüntüsüne büründürmeye çalışıyoruz. İstihdam alanlarının oluşması için termal tesislerimizi bu yılın sonunda hayata geçireceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımızın ve sizlerin rahat edebilmesi için ilçemize 45 adet park kazandırdık. Her kırsal mahallemizde bir park yapıp, çocuklarımızın hizmetine sunduk. Daha güzel bir Seydişehir için inşallah hep beraber çalışamaya devam edeceğiz. Ben Kadir gecemizi tebrik ediyor, Ramazan Bayramınızın da huzurlu, mutlu bir şekilde ülkemizde ve İslam coğrafyasında kutlanmasını niyaz ediyor, hepinize hayırlı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.