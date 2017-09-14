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14 Eylül 2017 15:41

Seydişehir’de içme suyu şebeke hatları yenileniyor

Konya’nın Seydişehir ilçesinde KOSKİ tarafından Alaylar 1 Mahallesine yaklaşık 5 bin metrelik 100 yıl ömürlü, yüksek basınca dayanıklı, sağlıklı polietilen boru döşeyerek içme suyu şebekelerini yenileme çalışması başlattı.

Seydişehir’de içme suyu şebeke hatları yenileniyor

14 Eylül 2017 15:41


Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Seydişehir’de yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında Alaylar 1 Mahallesinde bulunan içme suyu sağlayan ana hatları yeniliyor. 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’yla birlikte tüm yerleşim birimlerinde su ve kanalizasyon hizmeti veren Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Alaylar 1 Mahallesinde daha önce yapılmış, yıllardır kullanıldığı için ekonomik ömrünü tamamlamış ve sık sık arızaya meydan veren boruları yenileyerek sızan su kaybı da önlemeyi hedefliyor.


Alaylar 1 Mahallesinde başlatılan içme suyu yenileme çalışmalarını Belediye Başkanı Mehmet Tutal yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Tutal;" Yıllar önce şebekesi döşenmiş su hatlarının geçtiği borular zamanla, aşınmış ve deformasyona uğramış. Bu durumda insan sağlığını olumsuz etkilediği gibi hat üzerinde sık sık arızalara da neden oluyor. Bu yüzden işletim ömrü dolan boruları, yüksek yoğunluklu borularla değiştiriyoruz. Uzun ömürlü, sağlıklı ve yüksek basınca dayanıklı olması dolayısıyla da daha çok polietilen boruları tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Başkan Tutal;" Seydişehir Alaylar 1 Mahallesinde gerçekleştirdiğimiz ana hat su şebeke ıslahı çalışmalarında KOSKİ Genel Müdürlüğümüz, 90’lık, 120’lik ve 200’lük çaplarda yaklaşık 5 Bin metre uzunluğunda 100 yıl ömürlü, yüksek basınca dayanıklı, sağlıklı polietilen borular kullanılıyor. Ben çalışmalarından dolayı Konya Büyükşehir Belediyemize ve Seydişehir KOSKİ ekiplerimize teşekkür ediyorum’’dedi




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