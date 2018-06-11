Seydişehir’de Kadir Gecesi coşkusu

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seyidharun Camine akın ederek Teravih namazını kılan vatandaşların Kadir Gecelerini kutladı. Mübarek gecelerde birlik ve beraberlik ve kardeşlik içerisinde bir araya gelerek yaradana dua edip yalvarmanın çok güzel bir duygu olduğunu kaydeden Başkan Tutal, “Kadir Gecesi’ni idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazanı ayını özel kılan mübarek Kadir Gecesi’dir. Bu Ramazan ayında da daha önceki Ramazanlarda olduğu gibi hep birlikte kaynaşmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneği sergilendi. Cenab-ı Allah’ın ‘Bin aydan daha hayırlı’ dediği bu gecede kırgınlıklara, dargınlıklara son verip, kırdığımız gönülleri onaralım. Ramazanı şereflendiren bu özel gecenizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bayrama da hep birlikte erişebilmeyi diliyorum” dedi.

Binlerce vatandaşın tarihi Seyid Harun Cami’inde bir araya gelerek eda ettikleri teravih namazının ardından vatandaşlar meydanda toplanarak sohbet edip dualara iştirak etti. Cemaate Seydişehir Belediyesi tarafından çay, bisküvi lokum ikram edilirken, Başkan Tutal cami, cemaatine karanfil hediye etti.