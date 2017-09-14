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14 Eylül 2017 16:36

Seydişehir’de kanalizasyon yenileme çalışması

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Stad mahallesinde başlatılan kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Seydişehir’de kanalizasyon yenileme çalışması

14 Eylül 2017 16:36


Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Stad Mahallesi 904 Sokakta başlatılan kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları hakkında Seydişehir KOSKİ Müdürü Yılmaz Beşbadem’den bilgi aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, tarafından Seydişehir’de yürütülen kanalizasyon ve ıslah çalışmalarının devam ettiği kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "İlçemizde kanalizasyon noktasındaki sıkıntılı olan iki caddemizi önceki yıllarda çözmüştük. Şu anda Saadetler Mahallemiz 904 Sokakta 2 bin metre, Bahçelievler ve Stad mahallemizde 2 bin metre ıslah, 4 bin metre yenileme çalışması yapıldı. Üç mahallemizde sıkıntılı idi. Yapılan çalışmalarımızla çevre yoluna oradan da arıtma tesislerine bağlanmak suretiyle bu sıkıntıyı gidermiş olacağız" dedi.


Bu bölgelerin tamamlanmasıyla Seydişehir’de alt yapı noktasında sıkıntı kalmayacağını ifade eden Başkan Tutal, "Bu noktadaki çalışmalarımızı tamamladığımız zaman Seydişehir’de alt yapı konusunda bir sıkıntımız kalmayacak. Ben bu çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Seydişehir KOSKİ’ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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