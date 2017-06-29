Seydişehir’de kırsal mahalle şenliklerinde festival coşkusu

Seydişehir’e bağlı Karacaören, Madenli, Kesecik, Dikilitaş mahallelerinde düzenlenen yayla şenliklerinde birlik, beraberlik ve kardeşlik ön plana çıktı. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, geleneksel olarak düzenlenen yayla şenliklerine katıldı. Ramazan Bayramının güle oynaya hep birlikte kutlandığını ifade eden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, bu sevinçlerin devamı olarak yayla şenliklerinin yapıldığını kaydetti. Kırsal bölgelerde ciddi anlamda göçler başladığını belirten Başkan Tutal, “Gerek uzak illere, gerek Konya’ya göçler var. Bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız artık doğdukları yerleri bilemez, göremez oldular. Bu yayla şenlikleri memleketten ayrılan kardeşlerimizin birbirleriyle kaynaşması ve buluşması için bir vesiledir” dedi. Belediye olarak ellerinden geldiğince kırsal mahallelerle birlikte hareket ettiklerini belirten Başkan Tutal, “Merkez mahallelerimizde ne varsa, kırsal mahallelerimizde aynısının yapılması için gayret ediyoruz. Sizler bunu gözlemliyorsunuz. Bu yaylalar, bu köyler bizim doğduğumuz yerlerdir. Sizlerin güler yüzlerini görmek, samimi davranışlarınızı gözlemlemek bizlere huzur ve mutluluk veriyor. Yayla şenlikleri yıllardır yapılıyor. İnsanlarımız, kadınlarımız, çocuklarımız güle oynaya bir arada bulunuyorlar. Bu ortamları yaşayabilmek gerçekten şükretmeyi gerektirir. Çevremize ve dünyaya baktığımız zaman insanlar malından, canından, namusundan güvenden uzak bir ortamda. Özellikle İslam coğrafyası gerçekten sıkıntılı. İç savaşlarla insanlar birbirlerini katlediyor. Bırakın zalimlerin bombalarını lanetlemeyi daha vahimi birbirimizi öldürüyoruz. Şükürler olsun ülkemiz selamet içinde, sulh içerisinde, huzur içerisinde. Yıllardır bu ülkeyi iç savaşa, bölünmeye çekmek isteyen gerek içeride, gerek dışarıda bir sürü hain var. Bu ülkenin sıkıntılara girmeden yoluna devam etmesini sağlayan bizim aklıselim büyüklerimiz, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Hükümetimiz var. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Karacaören, Madenli, Kesecik, Dikilitaş mahallelerindeki vatandaşlar Başkan Tutal’a mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kırsal mahallelerde düzenlenen yayla şenliklerinde Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından şenliğe katılan vatandaşlara ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.