Seydişehir’de Kültür-Sanat Etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı

Seyitharun Cami’nde kılınan ilk teravih namazı sonrası Mehteran eşliğinde başlayan Ramazan Geceleri 15 Temmuz Milli İrade Meydanında devam etti. Kılınan Teravih namazı sonrası Mehteran eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşüne Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ramazan Ayı’nın ruhuna uygun hazırlanan, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında gerçekleştirilecek olan etkinliklerde binlerce vatandaşın bir arada birlik, beraberlik kardeşlik duyguları içerisinde Ramazan akşamları geçirmeleri amaçlanıyor.

Mübarek Ramazan ayının farklı bir ay olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Bu ay içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini barındıran bir ay. Sevabının sadece Allah’a ait olacağı bir ay ramazan" dedi.

Ramazan ayında veya dini bayramların arifesinde Müslümanların iç dünyasına kan akıtan olayların yaşandığını kaydeden Başkan Tutal, “Müslümanların ilk kıblegahı olan Mescidi Aksa, gözü yaşlı Mescid-i Aksa , Müslümanlar yüz binlerce şehit verdikleri, üç kutsal Mecsid’den biri olan Mescid-i Aksa bu gün mahzun, bugün öksüz maalesef. Üzülerek görüyoruz ki İslam dünyasından hiç bir ses çıkmıyor. Geçmişte olduğu gibi Elhamdülillah bu millet ve bu milletin Başkomutanı ses çıkarıyor, feryad ediyor. Yahudi İsraillin sözcüsünün bu ülkeden gönderilmesi, 3 gün yas ilan edilmesi ve İslam Teşkilatı ve Birleşmiş Milletlerde gündeme getiren ve savunan yine biz olduk. Hükümetimiz oldu. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu millet İslam coğrafyasının lideri, mazlum milletlerin temsilcisidir.Bize düşen her zaman olduğu gibi birliğimizi, kardeşliğimizi beraberliğimizi muhafaza edebilmek. Bu duygu ve düşünceler içerisinde mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyor, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek günler hürmetine İslam Coğrafyasındaki akan gözyaşlarının dinmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyor hepinize saygılar sunuyorum.

Ramazan ayının güzellikleri ve bereketi ile insanlara sunulan bir ay olduğunu kaydeden

Kaymakam Aydın Erdoğan, “Mübarek Ramazan ayının ülkemize, dünyanın dört bir tarafında mağdur ve mazlum olan milletlere, devletlere huzurun, barışın, bolluğun, bereketin gelmesine vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan ayı içerisinde yapacağımız duaların ve ibadetlerin kabul olmasını temenni ediyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Program Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve İlçe Müftüsü Kemal Demirel’in duasının ardından sona erdi.