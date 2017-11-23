Seydişehir’de kütüphane yıkımı başladı

Başkan Tutal’ın Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü ve Kültür Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucu yapılan protokole göre Seydişehir Belediyesi yıkım ve hafriyat işlemlerini, İş adamı Osman Bakırcı’da kütüphanenin yapımını üstlendi. Seydişehir’e yapılacak modern kütüphane binası için Konya İl Kültür Müdürlüğü, Seydişehir Belediye Başkanlığı ve Hayırsever İşadamı Osman Bakırcı tarafından protokol imzalandı. İmzalanan protokol ardından fiziki durumu yetersiz olan ve 1956 yılından bu yana hizmet veren Seydişehir Halk Kütüphanesi yıkım çalışmaları Seydişehir Belediyesi tarafından başlatıldı.

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal "Yaptığımız yazışmalar ve ikili görüşmeler sonucunda Seydişehir modern bir halk kütüphane binasına kavuşuyor. Yıkım ve hafriyat alım çalışmaları Belediyemiz tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından işadamı Osman Nuri Bakırcı tarafından kütüphane binamızın inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Seydişehirli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.