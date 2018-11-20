Seydişehir'de Mevlit kandili idrak edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mevlit Kandili coşkuyla idrak edildi.

Seydişehir'de Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Seyidharun Cami Şehit Ahmet Erol Camisinde program düzelendi. Programa, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Müftüsü Adem Bebek, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit Kandilinde cami cemaatine Seydişehir Belediyesi tarafından kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunurken, Kaymakam Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından vatandaşlara karanfil hediye edildi. Mevlit Kandili dolayısıyla kadın, erkek, genç, yaşlı herkes camilerde saf tuttu. Namaz kılıp, dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerle kandilin manevi havasını yaşadı.

Mevlit Kandilinin Hazreti Peygamberin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olarak kutlandığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “İnananlar olarak, her birimiz Peygamber Efendimizin bize hayatı ve yaşayışından örnek bıraktığı ahlak, merhamet, şefkat, adalet, kardeşlik anlayışını; ailemize, toplumumuza ve tüm insanlığa taşımakla sorumluyuz. Hayatımızda, çevremizde yaşadığımız olumsuzluklardan kurtulmak, huzura kavuşmak için ihtiyaç duyulan sevgi, anlayış ve hoşgörü ortamının kurulabilmesi için son derece uygun fırsatlar olarak görülmesi gereken bu manevi gün ve gecelerde yaşlılarımızın, hastalarımızın, uzaktaki eş, dost ve akrabalarımızı ziyaret ederek ya da telefonla arayarak gönüllerini almalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı gecenin ülkemizin birlik ve bütünlüğüne vesile olmasını diliyor, başta siz değerli Seydişehirli hemşehrilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam Aleminin mübarek Mevlit Kandilini tebrik ediyorum" dedi.