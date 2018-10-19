Seydişehir'de Muhtarlar Günü kutlandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 19 Ekim Muhtar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Seydişehir'de görev yapan muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Demiray ve mahalle muhtarlarını temsilen Kudret Bilban, Mustafa Çağlayan tarafından Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Buradaki etkinliğinde ardından protokol üyeleri ve muhtarlar dernek binasına geçerek bir süre sohbet etti.

Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Demiray, “Bize bu özel ve anlamlı günü bize armağan eden Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlar öyle bir yapıya sahiptir ki, seçmeniyle bir olan seçmeninin üzüntüsüyle üzülen, sevinciyle sevinen gönül adamı, hizmet adamıdır. Bu gücü hayırlarda, ilçemizin, memleketimizin, ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında bu gücü kullanmak için hepimiz seferber olmalıyız. Ben bu duygularla günümüze katılanlara teşekkür ediyor, Muhtarlar Günümüzü kutluyorum” dedi.

Daha huzurlu bir toplum, daha refah seviyesinde bir toplum için hep birlikte muhtarlarla çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "İhtiyaçlar hiç bir zaman bitmez. Elhamdülillah uyumlu ve huzurlu bir şekilde hep birlikte çalışıyoruz. Hizmet noktasında birbirimizle yarışıyoruz. Muhtarlarımız bizim en yakın mesai arkadaşımız. Günün 24 saati mesaideler. Ben tüm muhtarlarımızın günün kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Muhtarların vatandaşların talep isteklerini iletme noktasında büyük bir görev üstlendiklerini kaydeden Kaymakam Aydın Erdoğan, "Vatandaşların istek ve talepleri, şikayetleri, olumlu, olumsuz tüm taleplerini kamu kurumların yansıtan en önemli kişiler muhtarlarımız. Bu anlamda işleri zor... Bu anlamda muhtarlar kamu kurum kuruluşları, STK'lar ile birlikte vatandaşa en iyi hizmeti nasıl sunabiliriz. derdiyle dertleniyorlar. Seydişehir'de özellikle benim gördüğüm kadarı ile bütün muhtar arkadaşlarımız güzel hizmetler yapıyorlar. Devlet kurumları ile çok iyi ilişkileri ve münasebetleri var. Sizlerin sayesinde huzurlu bir ortamda vatandaşa hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben tüm muhtar arkadaşlarımızın günün kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kutlama programına, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Emniyet Müdürü Vekili Kasım Özdemir, Seydişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Demiray, siyasi parti ilçe başkanları, merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.