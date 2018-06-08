Seydişehir’de öğrenciler karnelerini aldı

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar Seyidharun İmam Hatip Ortaokulu, Selçuklu İlkokulu, Vedat Kesmen Ortaokulu ve TOKİ Anasınıfında düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan ve karnelerini dağıtan ilçe protokol üyeleri, öğrencilere daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Yaz tatillerini dinlenerek, eğlenerek, kitap okuyarak belgeseller izleyerek ve çeşitli kurslara giderek vakitlerini değerlendirmelerini kaydeden Kaymakam Aydın Erdoğan, öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulundu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, “Hayalleriniz daima büyük olsun, vizyonunuzu hep yüksek tutun. Okuyan, düşünen, üreten, sorunlara ilgi gösteren, yerinde saymayan bireyler olun. Sizler ne kadar iyi yetişir, kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz bizler inanıyoruz, güveniyoruz. Ülkemiz de o kadar gelişecek, o kadar iyi yere gelecektir. Okuyarak, en iyi fakülteleri kazanarak, memlekete en iyi şekilde hizmet ederek ülkemizi kalkındırıp, güçlendirerek kimseye boyun eğmeyeceğiz. Bunu sizler yapacaksınız. Güzel olan şeyler yapmamız gerekiyor. Bizler yerimizi sizlere bırakacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.

Karne dağıtım töreni sonrasında ilçe protokol üyeleri öğrenciler ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.