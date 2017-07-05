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05 Temmuz 2017 14:29

Seydişehir’de parke taşı döşeme çalışmaları

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde yürüttüğü parke taş döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Seydişehir’de parke taşı döşeme çalışmaları

05 Temmuz 2017 14:29


Merkez ve kırsal mahallelerde yaşanabilir, modern yerleşim alanları oluşturduklarını kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde parke taşı döşeme çalışmalarının 2017 yılında da aralıksız devam edeceğini belirterek, "Görev süremiz içerisinde yolu asfaltlanmamış ve parke taş döşenmemiş hiçbir mahallemiz kalmayacak. Vatandaşlarımız kış ayında çamurdan, yaz aylarında ise tozdan kurtulmuş olacak. Planlanan takvime göre parke ve kaldırım bordür döşeme çalışmaları ekiplerimiz tarafından havaların ısınmasıyla birlikte kaldığı yerden başladı ve devam edecek. Yollarımızda parke taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarımız da yıl boyu sürecek. Yollarımızı, parklarımızı, meydanlarımızı vatandaşlarımızın rahatça kullanacağı şekilde modern hale getiriyoruz” dedi.




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