Seydişehir'de parke ve asfalt serimi sürüyor

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, alt yapı çalışmaları kapsamında bu yıl içinde yapılması planlanan parke, asfaltlama çalışmalarını 14 ayrı noktada gerçekleştiriyor.

Merkez ve kırsal mahallelerde yoğun olarak çalışan Seydişehir Belediyesi altyapı ekipleri; Gevrekli, Yaylacık, Ketenli, Yenice, Aşağıkaraören, Ortakaraören, Kızılca, Tol mahallelerinin yanı sıra ilçe merkezinde Kızılcalar, Alaylar 2, Pınarbaşı Mahallesi, Maden Yolu bölgelerinde ayrıca muhtelif cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor. Seydişehir Belediyesi ihtiyaç planına göre parke ve asfalt çalışmaları için sezon başından bu yana 300 bin metrekare sıcak asfalt, 130 bin metrekare soğuk asfalt, 215 bin metrekare parke taş çalışması gerçekleştirdi. Altyapı ve asfalt çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirdiklerini ve yaşam kalitesini yükselttiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, şehir merkezinde ve civar mahallerde sürdürülen altyapı çalışmaları ile ilçenin her bölgesine dokunuşlar yaptıklarını kaydetti.

Çalışmaların ihtiyaç planı ve mahallelilerden gelen talep ve istekler doğrultusunda çok yönlü devam ettiğini ifade eden Başkan Tutal, “Altyapı kapsamında sathi kaplama, yol genişletme, asfalt serimi, asfalt tamiri, parke taş döşeme gibi konularda çalışmalarımız devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da altyapıda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Her mahallemizde farklı bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmalar hemşehrilerimizin talepleri ve istekleri doğrultusunda gerçekleşiyor. İlçenin tamamında yoğun bir tempo ile sürdürülen çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Kullandığımız altyapı malzemesi ve parke taşlarında yüksek kaliteye önem veriyoruz. Çalışmalarımız sezon boyunca devam edecektir” ifadelerini kullandı.