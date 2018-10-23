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Seydişehir'de polis öğrenci buluşması

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında ilçe protokolü özel öğrencilerle bir araya geldi.


Kaymakamlık öncülüğünde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Seydişehir Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün proje ortağı olduğu ÇOGEP projesi devam ediyor. Proje kapsamında Adile Baysal Kültür Evi'nde Kaymakam Aydın Erdoğan, Seydişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aziz Karakuş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileriyle yemekte bir araya geldi. Protokol üyeleri, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.


Türkiye genelinde uygulanan ve Seydişehir'de sürdürülen ÇOGEP Projesi çalışmaları kapsamında çocuk ve gençlerin polislerle kaynaşması sağlanırken, ilçe genelinde çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenleniyor.

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