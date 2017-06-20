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20 Haziran 2017 12:35

Seydişehir’de Ramazan denetimleri

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı boyunca ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçede gıda, tatlı imalathaneleri ve pastanelerde denetimlerini artırdı.

Seydişehir’de Ramazan denetimleri

20 Haziran 2017 12:35


Halk sağlığının korunması, sofraların sağlıklı yiyecekle buluşması için Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gıda üretimi, tatlı ve ekmek üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde tatlı üretim noktaları başta olmak üzere gıda üretim, depolama ve satış kuralları, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama projesi gibi alanlarda titiz bir denetimden geçirildi.


Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Ramazan ayı ve bayramı dolayısı ile denetimlerini artırdığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Ramazan ayı dolayısıyla ilçede faaliyet gösteren gıda satışı yapılan market, pastane, tatlı imalatı ve satışı yapan işyerlerini denetim altına aldık. Zabıta ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen gıda denetim ve kontrol hizmetlerinde tüketici sağlığının korunması, işyeri ve ürünlerin hijyeni, sanitasyon durumu, ürünlerin son kullanım tarihleri de kontrol edildi. Vatandaşlarımızın bayram öncesinde güven içinde alışverişlerini yapmalarını istiyoruz. Denetimlerde, pasta, tatlı, baklava, çikolata, şeker, lokum gibi gıda imalatı yapan veya bunları satan iş yerlerinin denetimine ağırlık veriliyor. Kurallara uyan işyerlerine teşekkür edilirken, kurallara uymayan üreticiler ise uyarılıyor, cezai işlem yapılıyor. Ekiplerimizin denetimleri bayram öncesinde olduğu gibi, bayram ve bayramdan sonra da devam edecek” dedi.




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