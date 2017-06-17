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17 Haziran 2017 10:39

Seydişehir’de Ramazan etkinlikleri sürüyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı konser verdi.

Seydişehir’de Ramazan etkinlikleri sürüyor

17 Haziran 2017 10:39


15 Temmuz Milli İrade Meydanında gerçekleştirilen konsere Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Mernekli, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Kasım Özdemir ve davetliler katıldı.


Düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında yoğun katılımın gerçekleştiği konserde, vatandaşlar sık sık Esat Kabaklı’ya eşlik ederek türküleri birlikte söyledi. Özellikle konserin sonunda söylediği, "Bu Bayrak" türküsüne bayrak açarak eşlik eden Seydişehirliler, Esat Kabaklı’yı alkışlarla uğurladı. Konser sonunda sanatçıya Kaymakam Aydın Erdoğan ve Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Mernekli tarafından rölyef ve hediye takdim edildi.




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