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16 Mayıs 2018 14:47

Seydişehir’de Ramazan Geceleri bu yılda devam ediyor

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi on bir ayın sultanı Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği Ramazan Kültür-Sanat Etkinliklerine bu yılda devam ediyor.

Seydişehir’de Ramazan Geceleri bu yılda devam ediyor

16 Mayıs 2018 14:47


Seydişehir Belediyesi, Ramazan ayının maneviyatına uygun 15 Temmuz Milli İrade Meydanında cuma ve cumartesi akşamları gerçekleştirilecek olan etkinliklerde binlerce vatandaşın bir arada birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde Ramazan akşamlarını geçirmelerini amaçlıyor. Seydişehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği Ramazan etkinlikleri Teravih namazı sonrası cuma ve cumartesi akşamları gerçekleştirilecek olan programlara, dinletilere, etkinliklere, konserlere ve müzikallere ev sahipliği yapacak. Ramazan ayı süresince yarışmalar ve çeşitli ikramların yapılacağı Ramazan Akşamlarında program şu şekilde olacak; "18 Mayıs Cuma-Seyit Harun İlahi Grubu Dinletisi, 19 Mayıs Cumartesi-Aslan Çizgi Filmi, 25 Mayıs Cuma -Aykut Kuşkaya Dinletisi, 26 Mayıs Cumartesi-Limon-Zeytin Çizgi Filmi, 1 Haziran Cuma-Seydişehir Musiki Cemiyeti Dinletisi, 2 Haziran Cumartesi-"Keloğlan Masalları" Müzikali, 8 Haziran Cuma-Eşref Ziya Terzi Dinletisi, 9 Haziran Cumartesi- Heidi Çizgi Filmi."




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