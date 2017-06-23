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23 Haziran 2017 11:10

Seydişehir’de saat kulesinin etrafına peyzaj çalışması

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından Seyidharun Bulvarı Belediye kavşağına yapılan Selçuklu motiflerini yansıtan saat kulesinin etrafı düzenlendi.

Seydişehir’de saat kulesinin etrafına peyzaj çalışması

23 Haziran 2017 11:10


Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Belediyesi olarak ilçeye yakışır bir görsellik kazandırmak için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek Belediye Kavşağında bulunan saat kulesinin etrafına yeni bir peyzaj çalışması yaptıklarını kaydetti. Çalışmalar kapsamında yapımı tamamlanarak Seydişehirli vatandaşların hizmetine sunulan Saat Kulesinin etrafında buluna beton alana farklı bir görsellik kazandırıldığını ifade eden Başkan Tutal, “Saat kulemizin etrafında bulunan beton bölümü farklı bir görsellik kazandırmak için ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı. Seydişehir’e yeni bir çehre kazandırmak için çalışıyoruz. Her yeşil alan için farklı bir peyzaj çalışmasına yer veriyoruz” dedi.




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