Seydişehir’de şehit yakınları ve gazilere yeni bina

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Belediyesi arkasında bulunan Şehitlik alanında 70 metrekarelik alanda betonarme prefabrik olarak yapımına başlanılan inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tutal, Seyyid Harun Veli Hazretleri Türbesi ve Çevresi Düzenleme Projesi kapsamında dernek binalarını boşaltan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Şubesine yeni bina yapımına başladıklarını belirterek, "Seyyid Harun Veli Hazretleri Türbesi ve Çevresi Düzenleme Projesi çalışmalarımız kapsamında derneğimizin içinde bulunduğu binanın yıkım çalışmalarına başlandı. Bu nedenle şehit ailelerimiz mevcut yerlerini boşaltmak zorunda kaldı. Kendilerine uygun bir yerimiz olmadığı içinde belediye binamız arakasında olan mülkiyeti belediyemize ait şehitlik içinde yeni bir mekan oluşturarak kendilerinin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.