Seydişehir’de ’Şehitlik Parkı ve Lokali’ törenle açıldı

Seydişehir Belediyesi tarafından belediye binası arkasında bulunan Şehitlik Parkı içerisine inşa edilen "Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği"nin yeni binası hizmete girdi.

Şehit aileleri ve gazileri arasındaki iletişim, dayanışma ve kaynaşmanın sağlanması amacıyla bir araya geldiklerini, 31 şehit ailesi ve 7 gazi ailesiyle birlikte çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Şube Başkanı Yakup Söğüt, “Her ay düzenli olarak protokol ile beraber şehitlerimizi anıyoruz. Bayramlarda şehit ailelerimizle birlikte hasbihal ediyoruz. Sağ olsun Belediye Başkanımız da şehitlerimize ve ailelerine karşı son derece duyarlı. Bugün burada yeni binamızı yaparak bizlere teslim etti. Bu güzel park ve lokalin bizlere verilmesinden dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

"İnancımızdan kaynaklanan ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi olma’ düsturumuz var. Bu düsturla nice azınlıklar, nice çoğunluklara galip gelmiştir" diyen Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Bedir’de Müslümanlar 300 kişi idi, karşı taraf bin kişiydi. Uhud’da Müslümanlar bin kişiydi karşı taraf 3 bin kişiydi. Hendek’de Müslümanlar 3 bin karşı taraf 10 bin idi. Bu rakam gittikçe artar. Mute’de Müslümanlar 3 bindi karşı taraf 100 bindi. Malazgirt’de hakeza öyle. Anadolu’da, Haçlı sürülerini biz göğsümüzde sindirirken bu rakam aralığı daha fazlaydı. Çanakkale’de hem askeri güç olarak, hem donanma olarak, hem de askeri teçhizat olarak kat kat üstümüzde bir güç vardı. 15 Temmuz’da tankların altına yatanlar, tankların üstüne çıkanlar, hep aynı ruhun çocuklarıdır. El Bab ve Afrin’de de durum böyleydi. Özellikle İslam komutanlarından Halid Bin Velid’in sözü çok önemlidir. Diyor ki, İran Kisrası’na ‘Sizin dünyayı ve şarabı sevdiğiniz kadar, bizim şehadeti seven askerlerimizle buradayız’ İşte bu savaştan da galip çıkılmıştır. Ölümü sevmek, bu şehadetin karşılığıdır. Kur’an onlara diyor ki ‘Onlara ölüler demeyiniz, onlar diridirler, fakat siz bilmezsiniz’ ve Hazreti Peygamber buyuruyor ki, ‘Onlar binlerce defa dirilip tekrar Allah yolunda şehit olmayı isterler’ İşte biz bu düsturla binlerce yıl evlatlarımızı, askerlerimizi yetiştirdik” ifadelerini kullandı.

"Bu aziz vatanı vatan yapmak için birçok bedel ödedik" diyerek konuşmasına başlayan Kaymakam Aydın Erdoğan ise, “Dünyaya bir vatan için neler yapılabileceğinin dersini verdik. Bunca badireler atlatan aziz milletimiz de hamd olsun dimdik ayaktadır. Şehitlerimiz İla’yı Kelimetullah için şehit oldular. Bu ruh ve anlayışla aziz milletimiz ve onun bağrından çıkan kahraman ordumuz gerektiği zaman yeni destanlar yazmaya da hazırdır. Bizlere düşen şehit ve gazilerimize sahip çıkmaktır. Aziz milletimiz de bu şuur içindedir. Değerli Belediye Başkanımız da büyük bir duyarlılık göstererek bu park ve lokali şehitlerimiz için çok güzel hazırlamış. Emeği ve duyarlılığından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmaları ve Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Şehitlik Parkı ve Lokali’nin açılışı gerçekleştirilerek anahtar teslimi yapıldı. Şehitlik Parkı ve Lokalinin anahtar teslimi ve açılış törenine Konya 3. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Kaymakam Aydın Erdoğan, Konya İl Jandarma Komutanı Albay İsmet Cansaran, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, Garnizon Komutanı Asteğmen Ferhat Yaray, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir,Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi Başkanı Mustafa Buğur,Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Mevlana Şube Başkanı Süleyman Ege, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Şubesi Başkanı Yakup Söğüt, siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.