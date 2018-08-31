Seydişehir’de Selçuklu Parkı açıldı

Selçuklu Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi işbirliği ile Seydişehir’de yapımı tamamlanan Selçuklu Park’ın açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Törende konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin birlik beraberlik içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, “Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte bütün ilçelerimiz büyükşehir sınırına dahil olmuştu ama ilçeler arasındaki kardeşlikler devam ediyor. Hem ilçe belediyelerimiz birbirleriyle kardeşlik kurarak önemli projeler üretiyorlar hem de Büyükşehir olarak son beş yılda Seydişehir’e çok önemli hizmetlerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Bu anlamda parkımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"AK Parti belediyeciliği Türkiye’ye örnek"

AK Parti belediyeciliğinin güzel örnekler ile başarılı işlere imza attığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak Seydişehir Belediyesi ile birlikte çok güzel bir birlikteliği oluşturduk ve çok da kısa bir süre içinde bu park meydana geldi. Seydişehir Belediyemizle yaptığımız protokol kapsamında ihalesi yapıldı ve 1 milyon 290 bin TL sözleşme bedelli parkımıza Selçuklu Belediyemiz de 750 bin TL destek vererek bu eserin kısa sürede oluşmasına ve açılışa hazır hale gelmesine katkı sunmuş oldu. Bu AK Parti belediyeciliği açısından çok önemli bir örnek. Biz AK Partili belediyeler olarak birbirimizin yanındayız ve birbirimizin destekçisiyiz. Sadece bulunduğumuz belde için hizmet etmek değil ülkemizin gelişmesine, büyümesine ve ilerlemesine nasıl katkı sağlayabiliriz, nasıl destek olabiliriz bu anlayışla hareket ediyor ve hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu projenin protokolünde imzası bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a öncelikle teşekkür ediyorum. Seydişehir Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bana da Selçuklu Belediye Başkanı olarak bu işin bitiminde ve açılışında burada kurdeleyi kesmek nasip oldu. Parkımız Seydişehirimize hayırlı olsun" diye konuştu.

“Seydişehir’e hep birlikte hizmet ediyoruz”

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da konuşmasında, yapılan yatırımlarla ilçenin görünümünün değiştiğini söyledi. Başkan Tutal, “Şehircilikte ilk zamanlarda başımızı sokacak binalarımız olsun diyorduk. Sonra ekonomik durumumuz düzeldi, sosyal yaşantımız düzeldi ve ihtiyaçları görür noktaya geldik. Ondan sonra bize yeşil alanlar lazım dedik. Bu doğrultuda bugün kardeş belediye olduğumuz Selçuklu Belediyemizle imzaladığımız protokolle ortaklaşa yaptığımız Selçuklu Park ve Aile Çay Bahçesi’ni 1 milyon 290 bin lira bedelle halkımıza kazandırdık. Beraberce Seydişehir’e hizmet ettik. Büyükşehir yasasının ardından ilçemize yapılan yatırımlarla, prestij caddeleriyle Seydişehir’in adeta görüntüsünü değiştirdik. Ben Selçuklu Park ve Aile Çay Bahçemizin yapımında başta Selçuklu Belediyemiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ilçe halkımıza hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

Selçuklu Parkının açılışı yapılan duanın ardından protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra açılışı yapılan parkı gezdi.