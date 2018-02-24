Seydişehir’de trafik kazası: 4 yaralı

Kaza gece saatlerinde Seydişehir Antalya Karayolu 10. kilometresinde bulunan kaçış rampası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Bayraktar (43) idaresindeki 34 BMP 02 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce kaçış rampası levhasına çarptı daha sonra kaçış rampası duvarı ile bariyer arasına yan yatarak durabildi.

Kazada sürücü Mehmet Bayraktar (43) ile araçta bulunan Hatice Bayraktar (44) Volkan Bayraktar (19) ve Canan Bayraktar (17) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.