Seydişehir’de turizm levhaları yenilendi

Sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde bulunan tarihi ve turistlik yerlerin tanıtımına yönelik turizm haritasının hazırlanmasının ardından tanıtım levhaları da değiştirdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Seydişehir önemli tarihi ve turistik değerleri bulunan bir konumda. İlçemizin tanıtılması ve turizm sektöründe yer alması için çalışmalarımız devam ediyor. Yenilemiş olduğumuz turizm haritası levhalarımız da Seyyid Harun Veli Cami, Vasada, Kuğulu Parkı, mesire alanları gibi turistik değeri olan yerler ön plana çıkarıldı. Haritada çok sayıda bölgenin fotoğrafları, bilgileri yer alıyor. Bu sayede şehrimizi ziyaret eden tüm turist grupları ve misafirlerimizin daha rahat ulaşım, daha rahat seyahat ve iletişim imkanı sunmuş olacağız. Bu anlamda ilçemize en iyi hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.