Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 12:07

Seydişehir’de turizm levhaları yenilendi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi ilçenin tanıtımına yönelik tarihi turistik bölgelerin, mahalle ve köylerin, mesire alanlarının yer aldığı turizm haritası tanıtım levhalarını yeniledi.

Seydişehir’de turizm levhaları yenilendi

06 Temmuz 2017 12:07


Sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde bulunan tarihi ve turistlik yerlerin tanıtımına yönelik turizm haritasının hazırlanmasının ardından tanıtım levhaları da değiştirdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Seydişehir önemli tarihi ve turistik değerleri bulunan bir konumda. İlçemizin tanıtılması ve turizm sektöründe yer alması için çalışmalarımız devam ediyor. Yenilemiş olduğumuz turizm haritası levhalarımız da Seyyid Harun Veli Cami, Vasada, Kuğulu Parkı, mesire alanları gibi turistik değeri olan yerler ön plana çıkarıldı. Haritada çok sayıda bölgenin fotoğrafları, bilgileri yer alıyor. Bu sayede şehrimizi ziyaret eden tüm turist grupları ve misafirlerimizin daha rahat ulaşım, daha rahat seyahat ve iletişim imkanı sunmuş olacağız. Bu anlamda ilçemize en iyi hizmeti sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:22
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:06
  • İkindi :16:59
  • Akşam :20:23
  • Yatsı :22:11
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!