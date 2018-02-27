Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 16:51

Seydişehir’de Vergi Haftası kutlamaları

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Vergi Dairesi Müdürü Bahri Ceylan ve kurum çalışanlarını ağırladı.

Seydişehir’de Vergi Haftası kutlamaları

27 Şubat 2018 16:51


Seydişehir Vergi Dairesi Müdürü Bahri Ceylan ve kurum çalışanları 27. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı makamında ziyaret ederek çiçek verdi.


Bahri Ceylan, Vergi Haftası vesilesiyle mükelleflere, odalara, okullara ve öğrencilere vergi bilincini aktarmak amacı ile ziyaretler gerçekleştireceklerini kaydetti. Ceylan, “Vergi bilincinin istenilen seviyeye yükseltilebilmesi için, vergi mesuliyetinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Kamuoyunda vergi idaresi ile mükellef ilişkilerinin daha sağlam temellere oturtulması; verginin, toplumun her kesimlerine benimsetmeyi hedefliyoruz" dedi.


Vergi Dairesi Müdürü Ceylan ve kurum çalışanlarının haftalarını kutlayan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Ülke ekonomisin rahatlaması, kamu hizmetlerinin vatandaşa ulaşması için vergi bilinci gelecek nesillere aktarılmalıdır. Ben nazik ziyaretiniz için sizlere çok teşekkür ediyor, haftanızı kutluyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
15
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    15°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç