Seydişehir’de Vergi Haftası kutlamaları

Seydişehir Vergi Dairesi Müdürü Bahri Ceylan ve kurum çalışanları 27. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı makamında ziyaret ederek çiçek verdi.

Bahri Ceylan, Vergi Haftası vesilesiyle mükelleflere, odalara, okullara ve öğrencilere vergi bilincini aktarmak amacı ile ziyaretler gerçekleştireceklerini kaydetti. Ceylan, “Vergi bilincinin istenilen seviyeye yükseltilebilmesi için, vergi mesuliyetinin göz ardı edilmemesi gerekiyor. Kamuoyunda vergi idaresi ile mükellef ilişkilerinin daha sağlam temellere oturtulması; verginin, toplumun her kesimlerine benimsetmeyi hedefliyoruz" dedi.

Vergi Dairesi Müdürü Ceylan ve kurum çalışanlarının haftalarını kutlayan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Ülke ekonomisin rahatlaması, kamu hizmetlerinin vatandaşa ulaşması için vergi bilinci gelecek nesillere aktarılmalıdır. Ben nazik ziyaretiniz için sizlere çok teşekkür ediyor, haftanızı kutluyorum" diye konuştu.