Seydişehir’de yağlı pehlivan güreş heyecanı

15 Temmuz Milli İrade Meydanı’ndan başlayan, Seyyid Harun Veli Bulvarı , Uludağ Caddesi ve Seyyid Harun Veli Camii’nde sona eren yürüyüşe, müsabakaya katılacak güreşçiler ile birlikte İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üstğm. Burak Çelik, İlçe Müftüsü Kemal Demirel, Siyasi Parti İlçe Başkanları, STK Örgüt temsilcileri, geçen yıl ki güreş müsabakalarında güreş ağası seçilen Mustafa Başer ve vatandaşlar katıldı. Kuğulu Park’ta 1 Mayıs Salı günü Er meydanında güreşecek İsmail Balaban, Hamza Köseoğlu, İsmail Koç, Şükrü Kazan, Osman Özgün ve İsmail Güzel de yürüyüşe katılanlar arasında yer aldı. Yürüyüşün ardından Adile Baysal Kültür Sanat Evinde Cazgırların katılımı ile Belediye Başkanı Mehmet Tutal himayesinde il ve ilçe dışında katılan işadamları arasında ağalık yarışı yapıldı.

“Milli ve yerli olmayı biz Seydişehir’de sporlarda da başlatalım istedik” diyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Bizim çocukluğumuz ve tarihi geleneklerimizde güreş sporu var ve devam ediyor. Seydişehir Etibank döneminde güçlü sporcular, milli güreşçiler çıkarmıştı. Biz bunu Seydişehir’de yeniden canlandıralım dedik. Birçok imar değişikliği yaptık, yapmamızda normal ama kendi kültürünüze, kendi milli ve manevi değerlerinize hizmet edemiyorsanız, fiziki değişikliklerin bir anlamı olmaz diye düşündük ve bu ilke ile hareket ettik" dedi.

Yağlı güreşleri Seydişehir’de kendilerinin başlattıklarını ifade eden Başkan Tutal, “İnşallah önümüzdeki yıllarda devam edeceğine inanıyoruz. Allah emanetini alma burada olursak şartlarımızı zorlamak suretiyle inşallah devam ettireceğiz. Çünkü kendi gençlerimizi, kendi kültürümüze aşık etmemiz, kendi kültürümüzü onlara enjekte etmemiz gerekiyor. Başkalarının kültürü ile bir yere gidemeyeceğimizi biz son 150 yıldır gördük, görmeye de devam ediyoruz. Yağmurlu bir hava olmasına rağmen, Seydişehirli geçen yıl bu organizasyonu beğendi. Bizlerin davetine icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu tür sosyal faaliyetler sadece belediye başkanı, kaymakamla değil el ele, gönül gönüle verilerek yapılır. Ata sporlarımızın gelişmesi veya milli değerlerimizin toplumdan silinmemesi noktasında beraberce çalışmalıyız. Geçen yıl bizlere desteklerinizi esirgemediniz, bu yılda inşallah ağalık noktasında gerekli desteği vereceğinize biz inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Tutal, 2018 yılı ağalık ihalesi rakamını 25 bin lira olarak açıklayarak, ağalık yarışını başlattı. Yaklaşık 20 kişinin katıldığı ağalık ihalesi iş adamı Osman Nuri Bakırcı’da 150 bin lirada kaldı. 1 Nisan 2018 Salı Günü yapılacak olan Seydişehir Belediyesi 2. Yağlı Pehlivan Güreşlerinin ağası Osman Nuri Bakırcı oldu. Ağalık yarışlarının ardından Başkan Tutal, günün anısına yarışa katılan iş adamları ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Yağlı Pehlivan Güreşlerinin yarın saat 10:00’da Kuğulu Park’ta gerçekleştirileceği belirtildi.