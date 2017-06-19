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19 Haziran 2017 11:33

Seydişehir’de yağmur suları kontrol altında

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez ve kırsa mahallelerde altyapı güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Seydişehir’de yağmur suları kontrol altında

19 Haziran 2017 11:33


Kırsal mahallelerde yağmur suyu kanallarına, 600’lük büz döşeme çalışmalarına başlayan ekipler, kısa sürede döşemeleri tamamlayarak, tespit çalışmaları yapılmış diğer bölgelerde çalışmalara devam edecek. Seydişehir ve kırsal mahallelerinde altyapı ve üstyapı noktasında sorunsuz hale gelmesi için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “İlçemizin alt yapısı, üst yapısı ile her yönü ile sorunsuz bir ilçe haline gelmesi için ekiplerimiz plan ve program dahilinde tespit ettikleri yerlerde aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarla da Seydişehir’de yağmur su taşkınlarının her geçen dün daha da önüne geçerek alt yapısı daha da kuvvetli bir Seydişehir oluşturmak için aralıksız olarak çalışıyoruz” dedi.




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