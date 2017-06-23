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23 Haziran 2017 11:09

Seydişehir’de yol çizgileme çalışması

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi yol yapım, onarım ve düzenleme kapsamında asfalt ve kaldırım uygulamaları tamamlanan caddelerde yol çizgileme çalışmalarına başladı.

Seydişehir’de yol çizgileme çalışması

23 Haziran 2017 11:09


Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ve Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri trafik güvenliği sağlamak amacıyla asfalt yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor. 2016-2017 yılı asfalt sezonunda asfaltlama çalışması tamamlanan Kızılcalar Mahallesi, Taşağıl Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi, Aktaş Mahallesi ve Kuğulu bölgesinde tamamlanan asfaltlamanın ardından yol çizgileme çalışmaları gerçekleştirildi.


Sürücülerin özellikle gece ve gündüz görüşlerini üst seviyeye çıkarmak ve bu sayede şerit disiplini ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yol çizgi çalışmasının yapıldığını belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Seydişehir Belediyemiz tarafından yapılan asfaltlama çalışmalarımız sonrasında yol çizgileme çalışmalarımız başladı. Karayolu yol çizgi uygulamaları büyük önem arz etmektedir. Hizmet alanımız içerisinde bulunan yollarımızda asfaltlama çalışmalarımızı tamamladığımız bölgelerimizde yol çizgileme çalışmamız devam edecek" dedi.




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