Seydişehir’de yol çizgileme çalışması

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ve Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri trafik güvenliği sağlamak amacıyla asfalt yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor. 2016-2017 yılı asfalt sezonunda asfaltlama çalışması tamamlanan Kızılcalar Mahallesi, Taşağıl Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi, Aktaş Mahallesi ve Kuğulu bölgesinde tamamlanan asfaltlamanın ardından yol çizgileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Sürücülerin özellikle gece ve gündüz görüşlerini üst seviyeye çıkarmak ve bu sayede şerit disiplini ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yol çizgi çalışmasının yapıldığını belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Seydişehir Belediyemiz tarafından yapılan asfaltlama çalışmalarımız sonrasında yol çizgileme çalışmalarımız başladı. Karayolu yol çizgi uygulamaları büyük önem arz etmektedir. Hizmet alanımız içerisinde bulunan yollarımızda asfaltlama çalışmalarımızı tamamladığımız bölgelerimizde yol çizgileme çalışmamız devam edecek" dedi.