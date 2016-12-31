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31 Aralık 2016 11:41

Seydişehir’de yolun açılmasını bekleyenlere kumanya ikramı

Seydişehir’de yolun açılmasını bekleyenlere kumanya ikramı

31 Aralık 2016 11:41

Konya’nın Seydişehir İlçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara kumanya dağıtıldı.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Seydişehir-Konya, Seydişehir-Akseki yolunun açılmasını bekleyenlere kumanya dağıttı. Yolda kalan sürücü ve yolcularla görüşen Başkan Tutal, “Bölgemizde olduğu gibi ilçemizde de Çarşamba gününden itibaren yaklaşık 10 gündür aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Alacabel bölgesinde kar kalınlığı 1,5 - 2 metreye ulaştı. Şehir merkezinde ise kalınlığı 1 metreyi geçen kar yağışı devam ediyor" dedi.
İlçe Belediyesi olarak şehir içerisindeki ulaşımın sağlanması noktasında 10 gündür ekiplerin aralıksız çalıştıklarını ifade eden Başkan Mehmet Tutal, "Sosyal anlamda önceliği yaşlılarımıza, hastalarımıza, özellikle diyaliz hastalarımıza verdik. Onların hastaneye götürülüp getirilmesi noktasında çalışıyoruz. 3 gündür Alacabel’in kapalı olmasında dolayı ilçemiz sınırlarında bekleyen kamyoncu kardeşlerimizi ziyaret ettik. Onları yiyecek, içecek noktasında destekledik. Onlarla birlikte yolun açılması hususunda Karayolları Bölge Müdürümüzle görüşmelerimiz devam ediyor. Onlara yardımcı olmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.
Millet olarak yağışlar için dua edildiğini belirten Başkan Tutal, "Millet olarak yağışlar için epeyce dua ettik. 10 gündür yağış var. Tabi bu bereket. Rahmetin yanında , zahmette var. Ama bu zahmeti en zararsız bir şekilde atlatmanın yollarına bakıyoruz. Son birkaç saattir kar yağışını fazla ve sulu olmasından dolayı çatı yıkılmaları ve çökmeleri oldu onlara müdahale ediyoruz. Tüm ekiplerimiz tamamı arazide yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.
Yolda kalanlar kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Seydişehir Belediyesine teşekkür etti.



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