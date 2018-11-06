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Seydişehirli gurbetçiler memleketlerini kamerayla izleyebilecek

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi, kırsal mahallelerde 24 saat canlı yayın yapan kameraları yurt dışına giderek çalışan gurbetçilerin özlemlerini gidermeleri için faaliyete geçirdi.

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, kırsal mahallelerde 24 saat canlı yayın yapan kameraları yurt dışına giderek çalışan gurbetçilerin özlemlerini gidermeleri için faaliyete geçirdi.


Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, hayata geçirdikleri çalışmaların nüfus yoğunluğuna göre kırsal mahallerde başlatıldığını, ilerleyen günlerde tüm mahalleri kapsayacağını kaydetti. Son yıllarda yaşanan göçler nedeniyle mahallelerinden uzakta yaşayan hemşehrilerinin özlemlerini gidermeleri adına böyle bir çalışma başlattıklarını kaydeden Başkan Tutal, “Belde ve köylerden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimizde yarısından fazlası yurtdışı veya il dışında yaşayan vatandaşlarımız var. Geçmişte ekonomik hayat şartlarından dolayı ayrılan hemşehrilerimiz bir süre sonra ailelerini ve mahalledeki diğer sevdiklerini özlemeye başlıyor. Bizde bu duruma bir çözüm üreterek çalışmalarımıza başladık" dedi.


Gurbetçi hemşehrilerinin canlı yayın kameraları ile mahallelerini 24 saat izleyebileceklerini kaydeden Başkan Tutal, “İnternet üzerinden yayın yapan sistem sayesinde, mahallerini ve sevdiklerini görebilme imkanı yaşayacak. Önümüzdeki zaman diliminde hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda canlı yayın kameralarımızın sayısını artırmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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