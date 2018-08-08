Seyyar satıcı cinayetinde kan davası iddiası

Olayla ilgili olarak 2 şahıs tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar satıcılık yapan İsa Billor (63) cadde üzerinde üç tekerlekli arabasıyla tişört sattığı sırada bir kişi tarafından silahla vuruldu. Olayı gerçekleştiren cinayet zanlısı kendisini bekleyen motosikletli bir şahısla kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İsa Billor ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun 3 yerinden tabancayla vurulan İsa Billor, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı güvenlik kamerasında

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen cinayet zanlısı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde seyyar satıcının yolda ilerlediği, arkasından kaldırımda yürüyen şüphelinin ceketinin cebinden silahını çıkardıktan sonra İsa Billor’un arkasına doğru yöneldiği görülüyor.

Kardeşinin ölümünde şüpheli olarak gözaltına alınan şahsın ağabeyini öldürmüş

Olayın ardından çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cadde üzerinde güvenlik kameralarını inceledi. İncelenen kamera kayıtlarında olayı gerçekleştiren şahsın Polat A. olduğu belirlendi. Polis ekipleri cinayet şüphelisi Polat A. ile şahsın olay yerine gelmesinde yardımcı olan motosiklet sürücüsü Soner K.’yi merkez Karatay ilçesinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Polat A.’nın 9 Nisan’da merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak’ta meydana gelen olayda kardeşi Bektaş A.’nın hayatını kaybettiği ve o tarihte İsa Billor’un kardeşi A.B.’nin şüpheli olarak gözaltına alındığı ve serbest kaldığı öğrenildi.

Eşine sarkıntılık yaptığını iddia etti

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Polat A. ifadesinde İsa Billor’un eşine 2-3 aydır sarkıntılık yaptığını ve bunun için cinayet işlediğini söylediği iddia edildi.

Öte yandan, Polat A.’nın olay yerine gelmesine yardım eden Soner K. ise ifadesinde, "Ben işe gidiyordum. Polat A. beni bir yere bırakabilir misin dedi. Ben de motosiklete bindirdim. Olay yerine geldiğimizde indi daha sonra ben biraz daha ileride durdum. 3-4 el ateş edildi. Sonra tekrar gelip motosiklete bindi. Ben de onu mahalleyle bıraktım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polat A. ile Soner K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.