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02 Ağustos 2018 14:04

Seyyar satıcının meyve tezgahından pompalı tüfek çıktı

Konya’da zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen satışa devam eden ve zabıta ekiplerince meyve tezgahı kaldırılan seyyar satıcının tezgahına gizlenmiş pompalı tüfek bulundu.

Seyyar satıcının meyve tezgahından pompalı tüfek çıktı

02 Ağustos 2018 14:04


Edinilen bilgiye göre, Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri seyyar satıcılara yönelik sabah saatlerinde Şükran Mahallesi’nde uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada mahalle üzerinde satış yapan Mustafa D. (33) ile Şefik A.’nın tezgahı gerekli uyarılara uymadığı için zabıta ekiplerince kaldırıldı. Tezgah, üzerindeki meyvelerin indirilmesi için Meram Belediyesi Arif Bilge Tesisine getirildi. Tezgahtaki meyveler indirildiği sırada tezgahın alt kısmında bulunan bölmeye gizlenmiş pompalı tüfek bulundu. Bunun üzerine zabıta ekipleri durumu polise bildirirken, pompalı tüfeğe yapılan incelemelerin ardından polis tarafından el konuldu. Olayla ilgili Mustafa D. ile Şefik A.’nın gözaltına alındığı öğrenildi.


Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.




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