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10 Temmuz 2017 13:16

Sıcak havalarda küçük hatalar ciddi kalp sorunlarına yol açabilir

Hava sıcaklıklarının artmasının bazı sorunları da beraberinde getirdiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof.

Sıcak havalarda küçük hatalar ciddi kalp sorunlarına yol açabilir

10 Temmuz 2017 13:16

Dr. Ahmet Soylu, “Damar problemi olan hastaların sıcaklarda serinlemek niyetiyle aniden, suyu ısıtmadan, ağzında bile bekletmeden aşırı soğuk su içmeleri kalp spazmını tetikleyebilir” dedi.


Havaların sıcak olmasının özellikle kalp hastalarında ciddi sorunlara sebep olabildiğini belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Soylu, “Kalp hastaları açısından baktığımızda, özellikle kalp yetmezliği olan hastaların kullandığı idrar söktürücüler gibi bazı ilaçlar var. Havaların sıcak olmasının en önemli etkisi sıvı kaybının artması. Sıvı kaybının artması durumunda bu ilaçlara olan ihtiyaç azalabiliyor. Özellikle bu tip ilaçlar kullanan hastaların hekimleri ile görüşüp ilaçların dozlarını ayarlamasında fayda var. Hem sıvı kaybının artmasını azaltmak hem de elektrolit dengesini ayarlamak açısından bu tip ilaç ayarlamaları gerekebilir” dedi.


Özellikle kalp ve damar problemi olan, damar tıkanıklığı olan, kalp krizi geçirmiş, anjiyo yapılmış, damarlarına stent konulmuş, bypass yapılmış, ameliyat olmuş hastalar gibi kalp damar problemi olan hastaların da sıvı kaybı açısından dikkatli olması gerektiğini anlatan Soylu, sıvı kaybı olmasının kanda pıhtılaşma riskini artırabileceğini belirtti. Soylu, bu açıdan hastaların sıvı alımına dikkat etmesi gerektiğini dile getirdi.



"Soğuk su ile ani temas riskli"


Su ısısının da kalp hastalıkları bakımından önemli bir konu olduğunu dile getiren Soylu, “Damar problemi olan hastaların sıcaklarda serinlemek niyetiyle aniden, suyu ısıtmadan, ağzında bile bekletmeden aşırı soğuk su içmeleri kalp spazmını tetikleyebilir. Bu hastaların serinlemek için kendilerini soğuk sulara aniden atması yine kalp spazmını tetikleyebilir. Bu açıdan özellikle hastaların damar problemi varsa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sıvı kaybı açısından da mutlaka yeterli sıvıyı alması şart” şeklinde konuştu.


Kalp krizi riskini azaltmak için ve kalp yetmezliği olan hastaların sıvı alımına dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Soylu, bu durumda olan bireylerin tedavilerini ve ilaçlarını iyi ayarlamaları gerektiğini, hastalığın alevlenmemesi açısından daha çok dikkat etmek gerektiğini sözlerine ekledi.




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